Più forze dell'ordine contro gli assembramenti: controlli da Mondello al Foro italico

Poca gente sulla spiaggia di Mondello, ieri presa d'assalto; molte più persone - complice un'altra bella giornata - al Foro italico. Dopo gli assembramenti che hanno scatenato l'ira del sindaco Leoluca Orlando, pronto "a chiudere tutto", sono aumentati i controlli e i posti di blocco da parte delle forze dell'ordine.

Polizia e carabinieri, schierati per far rispettare il più possibile le regole anti Coronavirus, hanno presidiato i luoghi pubblici della città, soprattutto le mete preferite dai palermitani. Come Mondello, dove qualcuno è stato "pizzicato" a pendere la tintarella. Nella spiaggia della borgata marinara però non si sono viste le stesse scene di ieri; le persone si sono accontentate di una passeggiata sui marciapiedi del lungomare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non sempre rispettando il distanziamento sociale. Idem al Foro italico, frequentato stamattina non solo da sportivi ma anche da chi è andato in cerca di qualche ora di relax. "Forse non è chiaro - ha detto il sindaco Orlanfo - che basta un semplice ritorno all’aumento dei casi positivi perchè si torni al blocco totale di ogni attività economica e sociale. Con conseguenze difficilmente immaginabili. Di fronte a questi comportamenti gravissimi e di fronte al loro numero spropositato, con decine di migliaia di persone a spasso, non ci sono controlli che possano tenere, non c'è presenza di forze dell’ordine che possa prevenire e reprimere".