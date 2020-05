VIDEO | La "fase 2" corre sui bus, meno passeggeri e controlli alle fermate: ma c'è chi perde la corsa

Anche sui mezzi di trasporto pubblico sono state adottate tutte le misure necessarie per mantenere il distanziamento sociale. Il personale Amat alle fermate per controllare gli ingressi. Se per alcuni tutto funziona per il meglio, c'è chi si lamenta per aver dovuto rinunciare a salire sul bus, perché ormai occupati tutti i posti, dopo un'attesa di mezz'ora