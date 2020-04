VIDEO | Coronavirus, Mondello pronta alla "fase 2": operai al lavoro per pulire la spiaggia

Dopo il via del governo regionale, i lavoratori della Mondello Italo Belga in spiaggia fin dalle prime ore del mattino per la manutenzione e la pulizia della sabbia in vista dell'allestimento delle cabine. Gioia e scetticismo tra i residenti della località balneare: "Riaccende le speranze ma difficile pensare al distanziamento sociale tra le cabine e nella spiaggia libera"