Coronavirus, trovato l'accordo: i farmaci ora arrivano a domicilio

Al fine di rispettare le misure di contenimento del contagio da Coronavirus, adottate con i vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Croce Rossa Italiana e FederFarma hanno stipulato un accordo per la consegna di farmaci a domicilio per tutte quelle persone alle quali è sconsigliato spostarsi al di fuori del proprio domicilio o che sono impossibilitate a recarsi presso una farmacia, e che – attraverso il numero verde 800.065510 – potranno richiedere la consegna dei farmaci a casa per il mantenimento dei parametri essenziali di continuità e aderenza alla terapia.

Possono accedere al servizio le persone con oltre 65 anni, i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria, e febbre (maggiore di 37,5°), i non autosufficienti o sottoposti alla misura della quarantena o, in ogni caso, risultati positivi al virus COVID-19.

Il servizio può essere richiesto esclusivamente al numero verde 800.065510 – attivo H24, 7 giorni su 7 – per i soggetti sopra precisati, già in possesso di prescrizione medica. "All’atto dell'istanza, il richiedente dovrà indicare l'indirizzo di ritiro della ricetta e della consegna dei farmaci - dicono dal Comune -. Il personale della Croce Rossa, in uniforme della Croce rossa, provvederà al ritiro della ricetta o del promemoria presso l'indirizzo e si recherà presso la farmacia più vicina al domicilio dell'utente, salvo diversa indicazione dell'utente stesso. Ove trattasi di ricette o promemoria consegnati da persone non autosufficienti o sottoposti a quarantena o positivi al virus Covid-19, il personale provvederà ad avvisare il personale della farmacia. Una volta acquistati i farmaci (il cui prezzo, dove previsto, è anticipato al farmacista da parte di Croce rossa) gli stessi verranno consegnati in busta chiusa all'utente che provvederà a rimborsare il personale. Croce rossa è responsabile del corretto trasporto dei farmaci dalla farmacia all'utente che li ha richiesti e della protezione dei suoi dati personali in ottemperanza alla legislazione vigente".

Dal Comune concludono: "Nulla è dovuto dagli utenti per lo svolgimento del servizio oltre a quanto necessario per l'acquisto dei farmaci. L'utente può richiedere al personale Croce rossa l'emissione dello scontrino fiscale “parlante” da utilizzare per le detrazioni fiscali, fornendo la tessera sanitaria o il codice fiscale. L’accordo resterà valido fino a quando saranno in vigore le disposizioni che limitano lo spostamento delle persone".