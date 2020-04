VIDEO | Virus, Ettore torna a casa: "I medici di Palermo mi hanno restituito la vita, sono resuscitato"

Odissea finita per il magazziniere in pensione 61enne di Bergamo che in lacrime ha raccontato la sua vicenda, nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque. L'uomo, lo scorso marzo, era in Terapia intensiva all’ospedale di Seriate ma, uscito dal coma farmacologico, aveva scoperto di essere stato trasferito in Sicilia. Adesso ha potuto riabbracciare la propria famiglia