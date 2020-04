Virus, esercito e protezione civile distribuiscono le uova di Pasqua ai più piccoli

Esercito e protezione civile entrano in ospedali, case-famiglia e parrocchie di Palermo e provincia e di Trapani, per distribuire uova di Pasqua ai più piccoli. In queste ore ne verranno donate circa 3.400. Un modo per fare sorridere anche chi è più provato dall'epidemia di Coronavirus.

I dolci sono stati donati da un'azienda locale alla protezione civile che, per la distribuzione, si è avvalsa della collaborazione dell'Esercito e dell'Associazione nazionale del fante. Parte delle uova pasquali è già stata distribuita a Palermo dal comando militare dell’esercito in Sicilia, in collaborazione con la Caritas e le infermiere volontarie della Croce rossa, mentre i volontari dell'Associazione nazionale del fante sono all'opera in queste ore per consegnare le uova presso associazioni‚ parrocchie e case di accoglienza per minori a Capaci, Cefalà Diana, Godrano, Isola delle Femmine, Torretta, Ventimiglia di Sicilia, oltre che in diversi quartieri del capoluogo.

"L'impegno dell'esercito a supporto dei minori a Palermo come nel resto dell’isola è già noto e si esprime attraverso iniziative che sono già diventate appuntamenti tradizionali - ricordano dall'Esercito - Tra queste, ad esempio, la festa della Befana durante la quale viene offerta alla caserma Ruggero Settimo una giornata con pranzo, giochi e doni o il progetto 'Fencing for change' che avvicina i bambini delle zone più critiche della città alla disciplina della scherma. Ogni opportunità di volontariato è per la forza armata l’ennesima e benvenuta occasione per rafforzare il legame con la collettività, soprattutto in un momento critico come quello attuale".

I genieri del 4° reggimento Genio Guastatori della Brigata Meccanizzata “Aosta” hanno invece donato una tonnellata di generi alimentari di prima necessità alla Caritas della parrocchia Madonna di Lourdes. Le donne e gli uomini del 4° reggimento hanno voluto avviare spontaneamente una raccolta di fondi per l’acquisto di alimenti primari da destinare, in questo particolare momento di bisogno, alle famiglie che si trovano in difficoltà.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"E' un momento particolare, in cui riceviamo tantissime richieste di aiuto - ha detto padre Massimo Merlino, responsabile della Caritas della parrocchia Madonna di Lourdes, ringraziando il comandante Antonio Sottile e i militari - . Avevo bisogno di altri viveri ma mi chiedevo come avrei fatto a pagarli, dopo qualche minuto è arrivata la telefonata dei militari del 4° Reggimento genio guastatori di Palermo”.

Sostieni PalermoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di PalermoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery