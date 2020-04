Virus, presidente commissione Difesa della Camera: "Esercito? Regione parli con i prefetti"

"Consiglierei alla Regione Siciliana di rapportarsi con i prefetti in merito all'impiego delle forze armate. Ci sono i decreti legge già in vigore e già oggi molti uomini e donne in divisa stanno contribuendo a fronteggiare l'emergenza Covid-19 nella nostra regione". Lo si legge in una nota stampa del presidente della commissione Difesa della Camera, Gianluca Rizzo.

"Si può fare di piu'?", si chiede Rizzo. "Sicuramente. Ma occorre un piano chiaro d'impiego dei nostri militari dentro un progetto regionale complessivo di lotta e di contrasto alla pandemia. L'idea poi - conclude Rizzo- di fronteggiare il disagio sociale dovuto alla mancanza di salario a causa della sospensione di molte attività produttive e di lavoro con misure di ordine pubblico è argomento troppo delicato per non dipendere dal governo centrale. Non va mai dimenticato che le forze armate sono uno dei pilastri dell'unità del Paese".