Coronavirus, prorogati termini per esenzione ticket: come fare per avere l'agevolazione

L’Asp ha reso noto tutti i certificati di esenzione ticket per reddito (codici esenzione E01, E02, E03, E04) in scadenza il 31 marzo prossimo sono stati prorogati d’ufficio al 30 giugno 2020. Il provvedimento, preso dall’assessorato regionale alla Salute, rientra tra le misure adottate dalla Regione nell’ambito dell’emergenza nazionale Coronavirus.

Gli utenti che hanno necessità di attivare l'esenzione ticket per reddito per la prima volta dovranno utilizzare esclusivamente la procedura online collegandosi all’indirizzo internet: sportello.asppalermo.org.

Per quanto riguarda il rilascio del certificato di esenzione ticket per patologie croniche e malattie rare, l’Asp di Palermo ha messo a disposizione dei medici di famiglia 14 email dedicate (una per ogni Distretto sanitario e Pta) alla quale il medico disponibile a questa procedura, a cui l’assistito risulta in carico, può inviare la certificazione attestante il codice di esenzione.

L’operatore dell’Asp in remoto caricherà il codice di esenzione nel sistema ed invierà l’attestato all’email del medico. Per informazioni sui servizi e sulle prestazioni assicurate dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo si invitano gli utenti a contattare gli uffici URP (da lunedì a venerdì 9-13) ai numeri telefonici 091.7032066, 091.7032056 e 091.7032071 oppure inviare una mail all'indirizzo uourp@asppalermo.org.