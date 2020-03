Coronavirus, "pusher express" porta eroina fuori Palermo: arrestato

I carabinieri della compagnia di Monreale, nel corso dei controlli in ottica Coronavirus, hanno tratto in arresto un trentenne palermitano con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo - G.R. le sue iniziali - è stato fermato dai carabinieri a San Martino delle Scale mentre era a bordo della sua auto. Il trentenne inizialmente ha tentato di eludere il controllo dei militari.

"Non si è fermato all’alt - spiegando dal comando provinciale - e dopo un breve inseguimento è stato bloccato. Nel corso della fuga l'uomo ha tentato di disfarsi di quasi 8 grammi di eroina, gettandoli dal finestrino dell’auto in corsa. Inoltre l’arrestato si trovava in un comune diverso da quello di residenza e ha riferito di essersi allontanato dalla propria abitazione per provvedere alla consegna della sostanza stupefacente".

La droga è stata recuperata, sottoposta a sequestro e sarà trasmessa al laboratorio analisi sostanze stupefacenti di Palermo per le verifiche quantitative e qualitative. Il palermitano è stato denunciato anche per la violazione dell’articolo 650 del Codice penale.

