Coronavirus, emergenza cibo al Centro Arcobaleno 3P della Guadagna: appello ai cittadini

E' una piccola "oasi" che ospita rom, senzatetto, migranti, disagiati. E laboratori con 500 iscritti a settimana. Adesso, in piena emergenza Coronavirus, c’è chi questi drammi li tocca ancor di più con mano. Il Centro Arcobaleno 3P del quartiere Guadagna (si trova in via Villagrazia 40). seguito da suor Anna Alonzo, ha quasi esaurito le sue scorte alimentari, ritrovandosi solo con limitate forniture di pasta e latte. E così parte un appello ai cittadini. Servono alimenti. Anche perché i buoni pasto sono quasi finiti. Urgono: biscotti, zucchero, farina, salse e pelati, olio d’oliva, uova, patate, ma anche prodotti per l’igiene personale. All'interno della struttura ci sono numerose famiglie bisognose.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Adesso più che mai siamo in piena emergenza cibo - scrive la vice responsabile del centro Francesca Messina - chiunque volesse donare generi alimentari di prima necessità, ci aiuti. Abbiamo bisogno di voi. Vi sono sempre grata”. Per chi volesse dare un aiuto è possibile contattare Francesca Messina al numero 380.3456241. Chi volesse fare una donazione in denaro può utilizzare questo IBAN: IT 49G0760 105138 246383 646385. Intestato a Messina Francesca Paola. Causale: Donazione per acquisto di alimenti di prima necessità da destinare agli ospiti del Centro Arcobaleno 3P di Palermo.