Coronavirus, Sunia Palermo: "Dal Comune risposta inadeguata"

"Sembra che la pandemia del Coronavirus non abbia avuto effetti drastici unicamente sulla salute e sulla vita dei cittadini, ma gli effetti sono stati altrettanto gravi anche sul dialogo costruttivo che avrebbero dovuto avviare gli enti statali con la rappresentanza sociale nel Paese e, più precisamente, l'amministrazione cittadina con la quale è mancato il confronto con i sindacati della casa". Così il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Siamo intervenuti su diverse tematiche connesse, come la questione delle centinaia di senza fissa dimora, sui cittadini cosiddetti Irreperibili, un migliaio di famiglie, ma anche sul sostegno all'affitto per centinaia di famiglie in forti difficoltà economiche - aggiunge - ma anche sugli organismi come l'Osservatorio per l'emergenza abitativa, oppure l'Agenzia sociale per la casa, istituiti presso il Comune e che avrebbero dovuto avere un ruolo fondamentale nel sostegno ai più disagiati. La risposta è stata del tutto inadeguata. Invitiamo pertanto gli enti statali, a partire dal governo della città, a riavviare il confronto costante nel merito con il sindacato il quale potrà dare un importante contributo alla rinascita della città".