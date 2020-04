"Classi con non più di 15 alunni", Anief propone emendamento al decreto Scuola

"Classi con non più di 15 alunni". E' quanto chiede l'Anief con un emendamento proposto alla commissione Cultura del Senato che si accinge ad esaminare il decreto legge sulla Scuola, già approvato dal Consiglio dei ministri e ora in Parlamento per la conversione in legge.

Coniugare sicurezza e diritto allo studio: questa la richiesta del sindacato, che motiva così la necessità di una modifica al decreto Scuola: "L’attuale stato emergenziale obbliga l’amministrazione scolastica a prendere disposizioni urgenti nella formazione delle classi al fine di adeguare i meccanismi di distanziamento sociale per la prevenzione della diffusione del virus".

"Ridurre il numero massimo di alunni per classe garantirebbe infatti sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento" afferma Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, secondo cui "il miglioramento del rapporto alunni-docenti è fondamentale per avere ricadute positive sulla didattica e sull’apprendimento degli alunni, perché consentirebbe di assicurare agli allievi degli ambienti certamente idonei allo svolgimento delle attività, ma anche laboratori e aree comuni di condivisione".

