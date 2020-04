VIDEO | Virus, i droni "arruolati" per Pasqua e Pasquetta: controlleranno dall'alto Favorita e Foro Italico

Possono raggiungere i 4 chilometri di altezza e 20 minuti di autonomia ma i piloti della polizia municipale che li controllano li fanno volare a vista per questioni di sicurezza. Sono i 3 aeromobili a pilotaggio remoto che si alterneranno per aiutare le 160 unità messe in campo per controllare il territorio in vista delle festività. Il comandante Messina: "Continuate a restare a casa"