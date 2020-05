Coronavirus, in tre nella stessa auto con 12 chili di marijuana: arrestati

In piena "parentesi Coronavirus" viaggiavano in tre a bordo di un'auto. Un fatto già di per sè strano, tanto da indurre gli agenti a fermarli in autostrada. Da qui la scoperta: nascondenvano oltre 12 chili di marijuana. Tre uomini - dagli accertamenti è emerso che provenivano da Partinico - sono così stati arrestati dalla polizia per detenzione e spaccio di droga. Si tratta di M.S. di 25 anni, M.G. di 26 e S.V. di 62, tutti marsalesi, già noti alle forze dell'ordine. Sono stati bloccati mentre viaggiavano lungo l'autostrada A29.

Gli agenti della polizia stradale li hanno fermati nei pressi dello svincolo di Alcamo Ovest. I tre incalzati dalle domande delle forze dell'ordine non hanno saputo dare una spiegazione della loro presenza in autostrada, visto il divieto imposto dal decreto governativo per il contenimento dell'epidemia da Coronavirus.

I tre hanno mostrato un particolare nervosismo - hanno spiegato dalla Polstrada - e così i poliziotti, insospettiti, hanno controllato l'automobile trovando nel portabagagli un sacco di plastica nero in cui erano contenuti altri sacchetti con ben 12,2 chili di marijuana. A quel punto sono stati portati negli uffici della polizia stradale di Alcamo e per loro è scattato l'arresto. Gli arresti sono stati convalidati ieri. Tutti e tre saranno costretti a portare il braccialetto elettronico.