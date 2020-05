Donna incinta positiva al Coronavirus ricoverata al Cervello: è tornata a Palermo da Londra

Nel suo ventre batte il cuore di un altro essere umano, ma lei in questo momento non può gioire per la sua gravidanza. Una donna di 34 anni, colpita dal Covid-19, è ricoverata all'ospedale Cervello. E' arrivata nel nosocomio, da mesi tra le strutture individuate per la gestione dell'emergenza, ieri. Tornata da Londra (dopo uno scalo a Roma) si è sentita male e ha chiamato il 118. I sanitari l'hanno visitata e condotta subito presso il nosocomio.

Dalla struttura si mantiene la massima riservatezza sulla paziente. Le sue condizioni sono serie, si trova in Rianimazione, costantemente monitorata. Se le circostanze dovessero richiederlo, non si esclude di eseguire il cesareo per tutelare il bambino (è al settimo mese). Personale dell'Asp impegnato anche su un altro fronte: rintracciare tutte le persone che sono venute in contatto con la gestante per eseguire i tamponi (già effettuati ai familiari).