Coronavirus, St Microelectronics dona strumenti e dpi alle Asp siciliane

Con una lettera indirizzata al presidente di St Italia Giuseppe Notarnicola, il governatore siciliano Nello Musumeci ha voluto ringraziare l'azienda italo-francese St Microelectronics, uno dei più grandi produttori mondiali di componenti elettronici, per le diverse donazioni effettuate in questi mesi di emergenza in favore delle Aziende sanitarie dell'Isola.

"Con sincera riconoscenza - scrive Musumeci - la ringrazio per la generosa disponibilità in favore del sistema sanitario della Regione Siciliana e per il fondamentale supporto nell'acquisto di attrezzature, dispositivi di protezione e strumentazioni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente sottolinea il proprio "particolare compiacimento" per avere appreso che "una parte delle donazioni elargite ai nostri ospedali proviene da una sottoscrizione dei dipendenti" e chiede a Notarnicola di fare pervenire al personale dell'azienda "i sensi della mia più sincera gratitudine per la generosità e l'amore dimostrati verso la nostra terra". "Con l'auspicio che St Microelectronics possa continuare a crescere e a rappresentare sempre più un polo di eccellenza dell'innovazione tecnologica in Sicilia e nel mondo - conclude Musumeci - resto a disposizione per concordare un incontro e approfondire ogni argomento di comune interesse".