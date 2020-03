Coronavirus, la Regione attiva un conto corrente per le donazioni: "Aiuta chi ti aiuta"

"Aiuta chi ti aiuta". La Regione ha attivato un conto corrente per chi volesse contribuire, attraverso una donazione, alla lotta contro il Covid-19. Mentre si moltiplicano le raccolte fondi e le attestazioni di solidarietà nei confronti degli operatori sanitari che in queste giornate difficili lavorano giorno e notte negli ospedali per contrastare l'emergenza, è stato messo in funzione un apposito canale per destinare i fondi raccolti all'acquisto di dispositivi di protezione individuali, presidi ospedalieri e attrezzature per i reparti di terapia intensiva. A occuparsi della raccolta sarà la Protezione civile regionale. Chiunque volesse dare il proprio contributo, può utilizzare l'Iban del conto dedicato: IT65X0100003245515200006188, intestato a Pr.R.Sicilia S.Att.0.630-639-20. La causale è: Donazione emergenza Coronavirus.

