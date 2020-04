Stoffa per mascherine e disinfettante: Mezzogiorno Foundation aiuta la società operaia di Gangi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“A seguito della richiesta della società operaia di mutuo soccorso di Gangi si procederà alla fornitura gratuita di disinfettanti e di tessuti per la realizzazione di circa 500 mascherine. Ad affermarlo è il presidente della Mezzogiorno Foundation, Tommaso Di Matteo, che continua: "I tessuti arrivano gratuitamente dalla StarTex di Giustina Nocera, con sede a Calatabiano per mezzo dell'assessore Stefano Brianni. Tutto ciò grazie all'interessamento e all'impegno dell’amico Roberto Domina, già consigliere e presidente del Consiglio comunale di Gangi e attuale componente della Giunta esecutiva dell'Asael".

"In questo particolare momento di incertezza e difficoltà per tutti - afferma Cristofaro Bracco, presidente della società operaia di Gangi - il Consiglio d'amministrazione del nostro sodalizio ha ritenuto di voler predisporre, tramite la disponibilità di sarte locali, il confezionamento di mascherine. Saranno sterilizzate e distribuite gratuitamente. Ciò rappresenta un gesto di attenzione verso tutti i soci e per ciò non possiamo che ringraziare tutti coloro che si stanno attivando per raggiungere tale risultato, mettendo a disposizione le proprie competenze ed i loro prodotti per far fronte a questa grave emergenza sanitaria".