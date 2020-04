Coronavirus, Axa Medical Care dona kit di protezione al Comune di Polizzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Rispondendo all’appello del sindaco di Polizzi Generosa, Giuseppe Lo Verde, la Axa Medical Care di Palermo, società leader nel settore delle forniture ospedaliere e farmaceutiche, ha donato alla cittadina madonita una fornitura di 100 kit di protezione individuale, composta da mascherine, calzari, cuffie guanti e disinfettante.

Oltre i kit, sono stati donati alimenti per fini medici speciali e supplementi nutrizionali. "Abbiamo accolto con entusiasmo la richiesta del sindaco Lo Verde, durante un talk show sul web - ha dichiarato Pietro Annaloro, amministratore unico della società - e ci siamo immediatamente attivati per venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli della cittadinanza polizzana in un momento in cui la solidarietà è uno degli strumenti della lotta che ci vede impegnati contro il covid 19".