Weekend di Pasqua, i vigili urbani blindano la Favorita e la riserva di Monte Pellegrino

I vigili urbani blindano il il parco della Favorita e la riserva di Monte Pellegrino in vista del weekend di Pasqua. La polizia municipale ha emanato un'ordinanza, che da oggi fino a martedì limita la circolazione di auto e pedoni. Un provvedimento, come spiegano dal comando di via Dogali, "finalizzato a contrastare l'utilizzo improprio del parco della Favorita e della riserva di Monte Pellegrino".

Insomma, si teme che i soliti "furbetti" possano violare i divieti imposti dal Coronavirus per fare qualche scampagnata. Ragion per cui, su disposizione del sindaco Orlando, i vigili hanno predisposto punti di sorveglianza e massicce limitazioni al traffico. In particolare, saranno chiusi al transito veicolare e pedonale i varchi e le piccole strade della Favorita che collegano viale Diana con viale Ercole dalle ore 12 di oggi alle 7 di martedì.

E cioè via Case Rocca, nell'intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante tranne che per i residenti che non dispongono di itinerari alternativi da e per le loro abitazioni. Off-limits viale Diana e viale Ercole, mentre viale Margherita di Savoia sarà chiusa nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita-cancello Giusino. Via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio, strade senza uscita, chiuse fino allo sbocco su via Margherita di Savoia. E il viale della Favorita per l'intero tratto, tranne che per i residenti che non possono percorrere strade alternative..

Per quanto riguarda le strade di accesso a Monte Pellegrino, lo stop ad auto e pedoni è previso sempre dalle 12 di oggi alle 7 di martedì e riguarda via Pietro Bonanno nel tratto compreso tra via Cardinale Rampolla e la fine della strada. Ad eccezione sempre dei residenti che non hanno itinerari alternativi per raggiungere le loro abitazioni, del rettore e del personale ecclesiastico diretto al Santuario di Santa Rosalia. Sarà lasciato un passaggio di circa 3 metri per consentire il transito per gli autorizzati e per i casi di emergenza.

Dai divieti sono esclusi i veicoli delle forze dell'ordine e quelli di soccorso, i mezzi di servizio della Protezione civile, della Riserva naturale orientata Monte Pellegrino, del personale diretto al campo ostacoli, della polizia a cavallo e gli addetti alla struttura che ospita i cani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni PalermoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di PalermoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: