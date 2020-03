Tute, mascherine e termoscanner: per Ksm nuovi dispositivi di sicurezza contro il Coronavirus

Nuovi dispositivi di sicurezza per le guardie particolari giurate della Ksm, in servizio al fianco delle forze di polizia per "combattere" il Coronavirus. Adesso indossano tuta, mascherina, occhiali e sono impegnati - per garantire la sicurezza dei cittadini - negli aeroporti, nelle stazioni e nei porti siciliani. Dotati di termoscanner, controllano la temperatura corporea delle persone in transito, oltre che la regolarità degli spostamenti.

Alla stazione di Messina - riferisce la Ksm - in questi giorni il lavoro si è fatto più intenso e richiede un maggiore dispiegamento di uomini, per via del continuo afflusso di viaggiatori in transito provenienti da Villa San Giovanni. "Le nostre guardie sanno bene cosa significa valore, coraggio e impegno - commenta con orgoglio il generale Fausto Milillo, presidente della Ksm, società del gruppo Basile -. Io sono fiero di loro e dell’intera struttura operativa e di direzione Ksm security che anche oggi è impegnata in prima linea, al fianco delle forze di polizia, per garantire sicurezza e adeguati controlli. Il Coronavirus si combatte così, anche con quella serietà ed elevata professionalità che in questo caso dimostrano le nostre donne e i nostri uomini. Non un passo indietro anzi, sempre avanti oltre l’ostacolo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Essere a capo di un istituto come Ksm - conclude Milillo - è per me oggi, come sempre, un onore e un piacere Lavorare con uomini e donne di grande valore non è da tutti".

Sostieni PalermoToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di PalermoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery