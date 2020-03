Cefalù, il Giglio sarà il prossimo "Covid hospital": "Oltre cento posti per l’emergenza"

Novanta posti di degenza, 9 di terapia intensiva e 4 di semi intensiva. Manca il decreto ufficiale ma come già annunciato dal sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, il Giglio è stato individuato quale prossimo "Covid hospital" per completare la rete ospedaliera e fronteggiare l’avanzata del virus. “Non mi fa piacere perché speravo potesse restare un ospedale di servizio per tutta la provincia ma dobbiamo essere solidali”.

Nella diretta andata in onda sui social il primo cittadino ha voluto anticipare la decisione presa di concerto con le altre istituzioni coinvolte sulla struttura della quale il Comune è socio: “Alcune porzioni dell’ospedale saranno destinate ai pazienti contagiati, ma resteranno attività dei reparti per le emergenze. Attendiamo l’ufficialità per gli ultimi dettagli ma i lavori sono già partiti. Mi è stato assicurato che verrà ovviamente garantito il massimo isolamento”.

Durante le comunicazioni in diretta il primo cittadino (foto allegata) ha colto l’occasione per fare gli auguri di pronta guarigione ai tre cefaludesi risultati già positivi, ringraziando tutti quelli che si stanno sacrificando non muovendosi da casa. “Ci sono tantissimi - dice Lapunzina - in quarantena volontaria. Tanti altri, nonostante non sia stato fatto il tampone, li stiamo seguendo a casa perché hanno dei sintomi riconducibili”.

Il “coprifuoco” imposto alla popolazione per frenare l’ondata di contagi sta costringendo molti a fare i salti mortali: “Abbiamo deciso, e sottoporremo la questione al Consiglio comunale, di prendere 100 mila euro dal bilancio per sostenere chi ha perso il lavoro, chi non ce l’ha o chi è precario e ha difficoltà. Altri 20 mila euro per aiutare quelle persone che hanno difficoltà economiche per la spesa alimentare e qualche altra necessità".

Poi ha aggiunto: "Abbiamo acquistato 3 mila mascherine ma non è possibile distribuirle a tutti, le abbiamo fatte avere a medici, farmacisti e pediatri e le consegneremo anche a pazienti oncologici o soggetti immunodepressi. Il nostro numero verde (800.20.81.29) è sempre attivo per qualsiasi richiesta che poi valuteremo. Restiamo uniti e restate a casa".

Il primo ospedale "riconvertito" è stato quello di Partinico dove, superate le preoccupazioni del personale medico e infermieristico, lo scorso 19 marzo sono arrivati i primi due pazienti infetti. L'altra struttura di riferimento designata per l'emergenza pandemia è stato l'ospedale Cervello di Palermo.