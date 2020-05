Via Nina Siciliana, viola norme anti Covid: denunciato parcheggiatore abusivo e recidivo

Parcheggiatore plurirecidivo "pizzicato" dalla polizia municipale in via Nina Siciliana. L'uomo, oltre a non aver rispettato le norme anti Covid, ha anche violato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Monreale.

Gli agenti del Nucleo vigilanza trasporto pubblico, in abiti civili e con auto civetta, hanno riconosciuto il posteggiatore abusivo che stazionava nel parcheggio di via Nina Siciliana, luogo in cui l'uomo era stato precedentemente sanzionato e denunciato perché recidivo. La pattuglia ha effettuato gli accertamenti con la collaborazione dei carabinieri della stazione di Monreale, i quali hanno confermato la persistenza dell'obbligo di dimora.

L'uomo, segnalato all'autorità giudiziaria per la violazione della misura cautelare emessa dal Tribunale di Palermo e per la violazione del divieto di accesso disposto dal questore, è stato sanzionato anche per non aver rispettato gli obblighi di contenimento disposti dai Dpcm, lasciando la propria abitazione senza un giustificato motivo.