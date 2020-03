Coronavirus, il decalogo per operai edili

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Gli operai edili sono ancora in prima linea per garantire quel poco di continuità al nostro quotidiano. Spesso sono impegnati in interventi urgenti ed indifferibili per mantenere funzionanti impianti e apprestamenti utili a garantire l'abitabilità delle nostre case, che oggi come non mai rappresentano il nostro luogo più sicuro".

A dirlo è Ramon La Torre, segretario del circolo Francesco Vella-Città Storica Palermo, che prosegue: "L'emergenza sanitaria in atto però rappresenta un ostacolo che potrebbe compromettere l'espletamento di interventi di riparazione idonei. Oltretutto, anche superata l'emergenza si porrà il problema di un ulteriore standar di comportamenti necessari a mantenere i risultati del contenimento del contagio. E' per queste ragioni che grazie al contributo di tecnici e biologi abbiamo elaborato un primo decalogo che possa essere un utile strumento per artigiani, operai edili e committenti".