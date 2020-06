Coronavirus, Orlando: "A Palermo in tre mesi 16 morti, attualmente 27 contagiati"

"Oggi i dati dicono che in tutta la città di Palermo i contagiati sono 27 e che i morti, in questi tre mesi sono 16". Dopo tre mesi dall'inizio dell'emergenza finalmente si hanno i primi dati che riguardano il comune di Palermo. Finora infatti la Regione ha solo fornito statistiche solo a livello provinciale. In Sicilia, secondo l'ultimo bollettino di ieri 31 maggio, i morti sono stati 274. Mentre nella provincia 36.

I numeri sono stati forniti dal sindaco Leoluca Orlando, nel corso di una conferenza stampa convocata per illustrare il documento "#PalermoSiCura" elaborato dalla giunta comunale come strumento per la progettazione e la programmazione degli interventi di medio-lungo periodo dopo l'emergenza Covid-19 per lo sviluppo della città. "Quei 16 morti sono un numero enorme - ha aggiunto - ma in altri contesti i decessi sono stati centinaia al giorno". Secondo il sindaco di Palermo "la 'Fase 2' è il momento decisivo per non tornare alla Fase 1 e grazie al sacrificio di tutti abbiamo costruito un patrimonio di sicurezza nel mondo e in Italia".

Tra i provvedimenti in favore dei commercianti anche quello - come anticipato qualche giorno fa - di nuove isole pedonali. "Abbiamo individuato oltre cento aree di pedonalizzazione - ha spiegato Orlando - che serviranno per superare la condizione di periferia di numerosi quartieri".