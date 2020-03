Coronavirus, dall’associazione Ghenos supporto psicologico online gratuito

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al fine di rispondere alle numerose richieste di aiuto pervenute da cittadini in difficoltà a causa della condizione di isolamento vissuta in relazione all’emergenza Coronavirus, l’associazione Ghenos, che sin dalla sua costituzione ha all’interno della sua equipe psicologi delle emergenze, ha attivato un servizio di supporto psicologico online. Le motivazioni più comuni che spingono in questo periodo i cittadini a chiedere supporto sono relative alla gestione dello stress pratico ed emotivo associato a molteplici fattori quali la paura del contagio, la difficoltà nella gestione dell’isolamento casalingo, l’ansia, le crisi di panico e tutti i sintomi ad esse connesse. I professionisti dell’associazione sono dunque disponibili a effettuare un primo colloquio psicologico a titolo gratuito per tutti coloro ne avessero esigenza fissando un appuntamento attraverso l’indirizzo e-mail associazioneghenos@gmail.com