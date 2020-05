Coronavirus, Movimento 5 Stelle: "No alla chiusura dei Covid hospital in Sicilia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Non abbassare la guardia e non sottovalutare il coronavirus. La Regione siciliana non può sottovalutare le indicazioni del comitato tecnico-scientifico regionale Covid-19 a tutela dei cittadini. La scelta rischiosa dell’assessore Razza oltretutto va in controtendenza rispetto agli interventi di molte altre regioni italiane. Invitiamo il presidente della Regione e il suo assessore alla Salute alla prudenza”. Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle Roberta Alaimo, Valentina D’Orso e Adriano Varrica.