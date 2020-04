Corleone registra il primo caso di Coronavirus, il sindaco: "Asintomatico e già in isolamento"

Dopo Altofonte anche Corleone registra il primo caso di Coronavirus. A renderlo noto è stato il sindaco Nicolò Nicolosi con una comunicazione sulla pagina Facebook dell'Amministrazione. "Nella mattinata di oggi, è arrivata la conferma da parte delle autorità sanitarie del primo caso di tampone positivo al Coronavirus a Corleone. Si tratta di una persona che il 20 marzo è rientrata in città dopo essersi recata in un'altra regione italiana per un intervento chirurgico. Così come previsto dalle disposizioni del governo, ha comunicato il suo rientro alle autorità sanitarie e al Comune e si è posta in isolamento, senza avere alcun contatto con l'esterno, anche perché vive in una casa unifamiliare".

Come disposto dall'ordinanza regionale, "nei primi giorni di aprile la persona è stata controllata con un tampone ed è risultata positiva. Come da protocollo, anche i familiari si trovano in isolamento e si stanno sottoponendo ai controlli previsti. Uno dei tamponi già eseguiti ha avuto esito negativo, cosa che ci fa ben sperare. La persona interessata non ha avuto mai alcun sintomo, è stata e continua a stare bene, così come i suoi familiari".

Il primo cittadino rassicura però la popolazione sottolineando che "la situazione è continuamente monitorata, che tutti i soggetti interessati stanno bene, compresa la persona positiva, e che, siccome dal rientro sono passati 18 giorni, saranno tutti sottoposti ad ulteriori controlli per accertare l’auspicata avvenuta guarigione. Vi prego - conclude - di continuare a stare a casa, anche nelle giornate festive. Solo così saremo in grado di sconfiggere il virus".

