Torna dal Nord e contrae il Covid: donna positiva dopo 25 giorni di quarantena

Nuovo caso di positività al Covid-19 a Corleone dove una donna rientrata da una regione del nord Italia è risultata positiva dopo 25 giorni di quarantena. "Si tratta di una persona che non ha alcun sintomo - ha spiegato il sindaco, Nicolò Nicolosi - e che al termine della quarantena è stata sottoposta a tampone insieme con gli altri familiari risultati, invece, negativi".

"Nessun allarme - aggiunge Nicolosi -. La signora è stata in quarantena, non ha circolato per la città e non ha incontrato nessuno. La positività è stata riscontrata alla fine della quarantena e ora dovrà stare in casa, con i familiari, per almeno altre due settimane in attesa di un nuovo tampone".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Primo tampone negativo, invece, per l'altra persona la cui positività era stata registrata circa due mesi fa: bisognerà attendere un secondo controllo prima di dichiarare la guarigione.