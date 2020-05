Controlli dei vigili nella "Fase 1", multe a gogò: "In corso verifiche sulle autodichiarazioni"

Quasi 10 mila persone controllate in un mese e mezzo con 355 multe. E' il bilancio dei controlli dei vigili appena comunicato dal comando della polizia municipale a chiusura della "Fase 1" del piano nazionale finalizzato al contenimento del Coronavirus. Le 20 pattuglie giornaliere a disposizione del Prefetto, a partire dal 20 marzo sono state distribuite nel territorio insieme a quelle delle altre forze di polizia attraverso l'ordinanza del Questore.

I controlli effettuati dal personale di polizia municipale sono stati 10.326 mentre le persone controllate sono state 9.641. "E 355 persone sono state sanzionate per essere uscite senza un giustificato motivo - hanno spiegato nel tardo pomeriggio di oggi dal comando di via Dogali - mentre altre 10 sono state segnalate all’autorità giudiziaria per false dichiarazioni. Sono in corso le verifiche sulle autodichiarazioni rilasciate dalle persone controllate. Per quanto riguarda le attività commerciali, le pattuglie hanno effettuato 257 controlli e per 9 esercizi commerciali è stata disposta la chiusura coatta".