Musumeci dichiara "guerra" agli speculatori del Coronavirus: controlli su prezzi di frutta e verdura

Da domani il Nucleo operativo per la sicurezza agroalimentare del Corpo forestale della Regione inizierà nelle province dell'Isola controlli a campione sui prezzi dei prodotti del settore. Lo ha disposto il presidente della Regione, Nello Musumeci.

"Un'operazione - spiega il governatore - che tende a tutelare il consumatore in un momento in cui, a causa dell'emergenza provocata dal Coronavirus, c'è stata purtroppo una ingiustificata corsa collettiva per riempire le dispense. Non vorremmo che qualcuno ne abbia approfittato per operare inammissibili rincari e vigileremo affinchè ciò non accada e per colpire, eventualmente, i trasgressori".

Gli uomini della Forestale, guidati da Luca Ferlito, opereranno sia sulle piattaforme della grande distribuzione, sia in diversi punti vendita.

Sempre domani riaprirà il mercato ortofrutticolo (la vendità inizierà lunedì ndr) di via Montepellegrino, secondo però nuove e rigide regole stabilite per unire le esigenze di rifornimento della città e di limitazione degli accessi per il contrasto al Covid-19.