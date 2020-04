Controlli anti Covid dei vigili: sequestrato un panificio, multato un venditore abusivo di pane

Continuano i controlli in città da parte della polizia municipale per il rispetto delle normative legate alla emergenza del Covid-19. I vigili hanno posto sotto sequestro un panificio in via Salvatore Cusa, zona Monfenera, perchè aperto al pubblico e senza le prescritte autorizzazioni amministrative. Sequestrati circa 100 chili di pane e prodotti alimentari e 35 bottiglie di vino.

Al gestore sono state elevate multe per 3.099 euro per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari senza la prescritta Scia e 3.000 euro perché privo della prescritta registrazione sanitaria. Lo stesso è stato naturalmente sanzionato anche con una multa di 400 euro per non avere ottemperato al divieto di apertura dell'attività, nei giorni festivi, nell'ambito delle restrizioni del Covid-19 e con un altra multa sempre di 400 euro per spostamento senza giustificato motivo.

Identiche sanzioni sono state elevate ad un venditore abusivo di pane nella stessa strada del precedente controllo, tranne per la sanzione per la mancata esibizione della Scia che è invece pari a 309 euro in quanto ambulante. Sequestrato anche il mezzo mobile cassonato adattato alla vendita e circa 30 chili di pane e 15 bottiglie di vino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, due persone sono state multate in via Montalbo, G.S. di 57 anni e N.D. di 35 anni, per spostamento senza giustificato motivo. Ad entrambi la prevista sanzione da 400 euro.