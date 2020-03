Coronavirus, Roma ascolta Musumeci: "Da domani i controlli dell'esercito nelle strade"

Una parte dei militari dell'Esercito in servizio in Sicilia sarà da domani impiegata nelle pattuglie di vigilanza urbana e nei punti di arrivo dei passeggeri. Lo ha assicurato - secondo quanto rende noto la presidenza della Regione - il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, in un colloquio con il presidente Nello Musumeci.

Il governatore aveva avanzato ieri un'ulteriore richiesta formale, in tal senso, al capo del Viminale, allarmato dalla crescita del tasso di contagio che da alcuni giorni si registra in Sicilia.

"I soldati dell'esercito - aveva sottolineato Musumeci - sono già in gro in Sicilia ma sono impegnati nell'operazione 'Strade sicure'. In questo momento potrebbero essere dirottati sul controllo degli accessi, nei porti, negli aeroporti per dare manforte a volontari e personale sanitario. L'esercito deve essere integrato nella società, non deve essere un mondo a sè".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.