"Qua non si rispetta la distanza di sicurezza tra i clienti": Coronavirus, i controlli dei carabinieri

Raffica di controlli dei carabinieri della compagnia di Monreale per verificare il rispetto delle prescrizioni governative volte a contenere il contagio del Coronavirus. I militari dell'Arma, con il supporto di unità aerea del nono nucleo elicotteri di Palermo, in questo fine settimana appena trascorso hanno dato esecuzione a un servizio straordinario di controllo del territorio.

"Nell’ambito dei controlli per verificare l'osservanza delle norme a tutela della salute pubblica - dicono dal comando dei carabinieri - sono stati deferiti in stato di libertà (reato articolo 650 Codice penale) numerosi cittadini controllati fuori dalle loro abitazioni in assenza delle previste condizioni giustificative o in assembramento tra loro. In tanti, come scusante, hanno addotto futili motivi. Un attività commerciale è stata segnalata all’autorità competente, in quanto non rispettava l’obbligo di chiusura, invece in altre attività, lecitamente aperte, è stata riscontrata la mancanza della distanza di sicurezza tra i clienti".

