"Dipendenti non tutelati contro il Covid-19", scatta l'esposto in Procura contro Almaviva

Almaviva non avrebbe tutelato la sicurezza dei suoi circa tremila dipendenti palermitani, che così sarebbero stati esposti ai possibili rischi di contagio da Covid-19. Una questione di cui si erano già occupati i sindacati e che adesso diventerà oggetto di un’inchiesta giudiziaria: un lavoratore, infatti, attraverso gli avvocati Giuseppe Centineo e Alì Listì Maman, ha deciso di presentare un esposto alla Procura, perché vengano individuate eventuali responsabilità penali nella gestione dell’emergenza da parte dell’azienda.

Come premettono i legali nella denuncia, le norme adottate a livello nazionale già dalla fine di febbraio hanno anche lo scopo di “ridurre al minimo la possibilità di contagio nei luoghi di lavoro, attraverso la predisposizione di protocolli di sicurezza e rivolgendosi, in maniera importante, al buonsenso dei datori di lavoro”. Dunque “l’azienda Almaviva aveva l’obbligo di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per preservare la salute dei propri dipendenti. Evidentemente, tale attività pare non sia stata svolta correttamente, poiché il 15 marzo la direzione aziendale informava tutti i dipendenti della avvenuta possibilità di contagio ai danni di una collega, la quale il 5 marzo aveva accusato sintomi influenzali gravi e, il 9, veniva ricoverata all’ospedale Cervello con diagnosi confermata di Covid-19. L’azienda, però, non prendeva nessun provvedimento a tutela dei dipendenti fino al 15”.

Secondo gli avvocati, Almaviva “non ha provveduto a controllare i propri dipendenti e a garantire agli stessi i minimi standard di sicurezza obbligatori nel luogo di lavoro” perché “non soltanto non si è preoccupata di assicurare le distanze minime tra le varie postazioni di lavoro, ma ha richiesto, addirittura, ai propri dipendenti di effettuare orari straordinari oltre il turno di lavoro come ‘senso di responsabilità nazionale’”. Dopo l’allarme lanciato ai sindacati e alla Protezione civile, l’azienda “provvedeva ad effettuare una blanda ed oggettivamente inutile sanificazione, utilizzando precisamente aria compressa per pulire le sole tastiere”. E solamente “l’11 marzo venivano forniti ai dipendenti una mascherina ed i guanti monouso che si esaurivano in un paio di giorni”. Infine, il 16 “veniva finalmente effettuate una sanificazione degli ambienti lavorativi con all’interno, però, i dipendenti dei turni notturni”. L’esposto si chiude con la considerazione che “a oggi non sappiamo quali siano state le conseguenze della mancata messa in sicurezza dei lavoratori nella sede di Palermo” ed è per questo che viene chiesto alla Procura di indagare sulla vicenda.