Coronavirus, Razza conferma: "Nuovi contagi dovuti agli arrivi dalle regioni del Nord"

"Purtroppo il presidente della Regione Musumeci era stato profeta, dalla ricostruzione epidemiologica dei contagi degli ultimi giorni emerge che ci sono stati dei contatti con persone rientrate in Sicilia dalle aree di provenienza dei focolai". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza commentando in diretta Facebook i dati sull'andamento dell'epidemia in Sicilia.

"Ecco perchè - ha spiegato - raccomandavamo tutela nel rientare in Sicilia e anche oggi chiediamo ai cittadini di rispettare le indicazioni disposte con l'ordinanza del presidente della Regione sull'isolamento volontario e della quarantena obbligatoria".

Razza ricorda che le disposizioni sono state emesse in accordo con il ministero della Salute e ribadisce che "chi torna in Sicilia deve registrarsi, informare il Comune, il proprio medico di famiglia e il dipartimento Prevenzione, rimanere a casa 14 giorni . Quella segnalazione servirà perchè venga fatto un accertamento clinico o con tampone al momento in cui terminerà l'isolamento. Allo stesso modo le regole di condotta riguardano i familiari conviventi di chi viene da fuori. Deve essere chiaro che chi è a casa non può ricevere visite. L'isolamento di chi è positivo è obbligatorio e comporta la necessità che comunichino anche le generalità dei prori familiari perchè dobbiamo avere una mappa territoriale di quello che è accaduto e che potrebbe accadere".

Tra le misure previste dalla Regione anche l'aumento dei tamponi. "Ho firmato - ha annunciato Razza - un decreto che autorizza a pubblicare l'avviso pubblico che consente di allargare anche la rete dei laboratori privati per eseguire i test del personale sanitario e di chi è rientrato in Sicilia".