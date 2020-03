Dipendente Seus ritornata dal Nord, il direttore generale: "Ulteriore tampone negativo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sul caso della dipendente della Seus in servizio presso gli uffici dell'assessorato alla Salute rientrata a Palermo dal Nord Italia, interviene il direttore generale Davide Croce sottolinea: "La dipendente risulta iscritta nelle liste di cui all’ordinanza contingibile e urgente n.3 dell'8 marzo 2020 del presidente della Regione Siciliana. Rispetto al periodo di quarantena, la dipendente per indifferibili ragioni di servizio legate alla necessità di garantire l’acquisto e l’approvvigionamento di materiale per la protezione degli autisti-soccorritori durante l’attuale emergenza Covid-19, ed in totale assenza di sintomatologia, è rimasta al lavoro ai sensi dell’art. 7 del D.L n. 14/2020".

"L’ulteriore accertamento con tampone per la positività al Covid 19 ha dato esito negativo. Questa società coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale in servizio ed anche quello che sta operando da remoto che, con spirito di dedizione e professionalità, sta affrontando l’emergenza COVID-19 supportando tutti i cittadini siciliani in questo momento di grave difficoltà".