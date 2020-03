Coronavirus, la comunità Chiesa dei Cristiani aiuta le famiglie in difficoltà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi la comunità Chiesa dei Cristiani ha distribuito generi alimentari di prima necessità alle famiglie in difficoltà nel quartiere Uditore. Il pastore Emanuele Gambino racconta la storia di Anna, ragazza madre, che grazie all'aiuto della comunità e la ritrovata fede in Gesù, adesso si adopera per aiutare chi ha bisogno. Gambino e tutta la comunità stanno pregando per la città di Palermo. Che questo sia un momento di riflessione per tutti per ritornare ad ascoltare la voce del Dio Amore dentro ognuno di noi.

