Coronavirus, stop a ricevimenti del pubblico negli uffici comunali Urbanistica e Tributi

Stop al ricevimento del pubblico fino al 3 aprile negli uffici comunali dell'Urbanistica e dei Tributi. Lo hanno deciso i dirigenti di settore alla luce dei provvedimenti dalla presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione per il contenimento dei contagi da Coronavirus.

Il capo dell'area tecnica della Rigenerazione Urbana ha disposto la chiusura di tutti gli uffici e servizi del Polo tecnico di via Ausonia e della Città Storica (Foro Italico). "Per quanto attiene agli uffici di protocollo dei vari uffici, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio, le attività saranno svolte assicurando la presenza di un solo utente per volta", si legge in una nota del Comune. L'ingresso dell'utenza per la protocollazione avverrà da via Alcide De Gasperi ed attraverso apposito pass rilasciato dalla portineria.

Il dirigente del settore Tributi invece ha disposto la chiusura al pubblico di tutti i punti informativi a partire da domani.