Coronavirus, buoni spesa per le famiglie in difficoltà: i primi beneficiari sono 1.435

Sono 1.435 i primi beneficiari del piano di aiuti alimentari attuato dal Comune con i fondi stanziati dal governo nazionale. Per questi nuclei familiari - che hanno formalmente concluso la fase amministrativa per l'accesso al sostegno - i buoni spesa dovrebbero arrivare entro domani.

Le autocertificazioni già completate online sono 5.115, ma di queste ne sono state confermate al momento 2.705. Da questa cifra ne saltano 1.270, perché gli introiti dichiarati dai richiedenti sono superiori a 560 euro al mese oppure per la presenza di depositi bancari sopra i 6 mila euro. Delle 1.435 domande confermate, invece, 1.046 hanno dichiarato introito 0, 310 fino a 400 euro e 81 fra 400 e 560. "Su queste dichiarazioni - fa sapere il Comune - verranno effettuati nuovi controlli fiscali per verificare la correttezza dei dati dichiarati".

"A Palermo nessuno oggi rimane privo dei beni alimentari e di prima necessità. Nessuno rimarrà indietro" ha detto il sindaco Leoluca Orlando, intervenendo ieri al Consiglio comunale che per la prima si è riunito in videoconferenza per affrontare l'emergenza Covid-19 in città. Orlando ha illustrato i dati del sistema di aiuti alimentari organizzato dal Comune: "Le domande pervenute nella prima fase sono state 15.206, tutte controllate e verificate. Adesso abbiamo già i primi beneficiari. Esprimo la mia gratitudine infinita agli operatori del Servizio sociale del Comune che operano insieme con Croce rossa e Caritas".