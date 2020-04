Coronavirus, da oggi si può fare la spesa con i buoni del Comune: aiuti per 2.484 famiglie

Sono 2.484 le famiglie di Palermo che hanno ricevuto i buoni spesa relativi al sistema di aiuti alimentari organizzato dal Comune per contrastare la povertà causata dall'emergenza Covid-19. I buoni saranno spendibili a partire da oggi. Secondo i dati forniti da Palazzo delle Aquile sono 6.355 le persone raggiunte dal sussidio in questa prima tranche. Si tratta di famiglie inserite in tre fasce di reddito in base alle autodichiarazioni: fascia zero (1.461 nuclei familiari), fino a 400 euro (888) e da 401 a 560 euro (135). la somma complessiva settimanale per tutte le 2.484 famiglie è di 144.130 euro. Il contributo settimanale è compreso fra dieci e 130 euro.

"È stato un lavoro enorme - dicono il sindaco, Leoluca Orlando, e l'assessore alla Cittadinanza solidale, Giuseppe Mattina - cui hanno collaborato dipendenti comunali, volontari delle parrocchie e dai sindacati, operatori sociali pubblici e privati. Un segno di come la nostra città sta affrontando questa emergenza con lo spirito di una vera comunità e con l'obiettivo gli aiutare tutti coloro che sono in difficoltà e non lasciare indietro nessuno".

Sono circa 800 le famiglie che ancora non hanno consegnato l'autocertificazione, mentre 1.900 sono state escluse per aver dichiarato di avere depositi bancari superiori ai 6.000 euro o per aver dichiarato introiti mensili superiori ai 560 euro. Dal Comune precisano che queste famiglie saranno comunque tutte ricontattate per un'ulteriore verifica su quanto dichiarato. Al momento la possibilità di nuove iscrizioni alla piattaforma online è sospesa e la riaprirà il 20 aprile. Tutte le procedure per la richiesta di accesso al sistema dei buoni pasto e all'assistenza alimentare, infatti, avvengono tramite registrazione al sito www.protezionecivile.palermo.it. In questi giorni, intanto, è proseguita la distribuzione diretta di provviste alimentari (pacchi con beni di prima necessità quali pasta, latte, riso, biscotti e scatolame) che ha interessato ad oggi circa 2.500 famiglie tramite il sistema che coinvolge Comune, Caritas, Banco Alimentare, Banco Opere di Carità, Missione Speranza e Carità.

