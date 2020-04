Coronavirus, aiuti alle famiglie: al Comune oltre 36 mila richieste per buoni spesa

Sono oltre 36 mila, tra la prima e la seconda tranche, le richieste di aiuti alimentari arrivate al Comune in poche settimane. Palazzo delle Aquile ha reso noto che "dopo il primo lotto di 15 mila istanze, di cui si è conclusa l'analisi, è in corso la verifica di altre 21.104 domande". Di queste, dopo le prime scremature, sono 13.960 le pratiche candidate al beneficio economico che stanno facendo pervenire le autocertificazioni (poco meno di 7.800 quelle già pervenute). Tra queste, poco meno di 2900 sono giunte a completamento: lo stato dell'arte registra 2.133 istanze accolte e 760 escluse.

"Prosegue senza intoppi ma con grande meticolosità - dicono il sindaco, Leoluca Orlando, e l'assessore alla Cittadinanza solidale, Giuseppe Mattina - un lavoro che ormai da giorni coinvolge decine di dipendenti comunali e volontari delle associazioni, dei sindacati, delle parrocchie e della Protezione civile per rendere quanto più spedito possibile il controllo delle pratiche. Un controllo necessario per evitare che le somme disponibili siano usate in modo improprio, ma che deve essere veloce per garantire presto assistenza a chi ha i requisiti".