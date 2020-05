Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Igienizzante, termoscanner e attrezzi a distanza: così le palestre si preparano a riaprire

Le linee guide del ministero della Salute sono rigide: sanificazione di ambienti e strumenti, cambio d'aria e distanziamento sociale tra le norme. Siamo stati in alcuni impianti sportivi della città per capire come si preparano alla riapertura del 25 maggio. Il presidente regionale Anif (associazione nazionale impianti fitness): "Massima attenzione, basta un solo focolaio e chiudono tutti"