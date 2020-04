VIDEO | Virus, tamponi in auto per il personale di Villa Eleonora: "Speriamo di essere negativi e tornare ad aiutare"

Gli operatori sanitari della struttura in cui si è riscontrato un secondo focolaio dopo quello della rsa di Villafrati in coda fin dalle prime ore del mattino per eseguire i test. "Paura? No. Un po' di ansia. Vogliamo dare una mano ai colleghi chiusi all'interno che sono stremati"