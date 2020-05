Coronavirus, donna cinese regala 2.000 mascherine al Comune di Bagheria

Una nuova donazione di mascherine è arrivata oggi al Comune di Bagheria. La protagonista questa volta è una cittadina cinese. "Desidero ringraziare di cuore la signora Huang Xiaoyan, detta Angelica, per la sua generosa donazione - dice il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli - sono già state regalate mille mascherine e ne arriveranno altre mille".

"Le mascherine - si legge in una nota del Comune di Bagheria - vengono distribuite alla cittadinanza che ne fa richiesta mediante la mail del servizio ICP icp@comune.bagheria.pa.it oppure inviando un messaggio whatsapp al numero 3400880027, le mascherine vengono consegnate direttamente ai cittadini che appartengono a particolari categorie come immunodepressi, anziani, disabili, coloro che vanno a fare visite mediche o sono a lavoro a contatto con il pubblico tutto il giorno e non possono permettersi di comprarle".