Coronavirus, anche la Città Metropolitana si adegua: niente visite a Palazzo Comitini

Anche la Città metropolitana segue le indicazioni arrivate da Roma prima e da Regione e Comune poi per contrastare la diffusione del nuovo Coronavirus. Una circolare a firma del capo di gabinetto e del segretario generale dispone: la Chiusura di tutti gli impianti sportivi di proprietà delal Città metrpolitana e delle palestre annesse agli istituti scolastici e concesse in uso alle società sportive dilettantistiche per gli allenamenti; la sospensione delle visite turistiche di Palazzo Comitini, gli altri ingressi verranno contingentati in modo da garantire la distanza minima ed evitare l’assembramento di persone: lo sportello di informazione turistica di via Principe di Belmonte e l’Urp di Palazzo Comitini garantiranno il servizio telefonicamente e via email (i contatti sono reperibili sulla home page del sito dell'ente www.cittametropolitana.pa.it ).

È poi allo studio la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa smart-working in relazione alle esigenze delle diverse direzioni.