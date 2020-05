Sì alla riapertura dei cimiteri, scatta piano anti Covid: accessi limitati e controlli con i droni

Definite le regole per la riapertura dei cimiteri comunali, prevista per lunedì con l'inizio della "fase due" dell'emergenza Coronavirus. Confermato, come anticipato nei giorni scorsi, l'obbligo della prenotazione (online e tramite Whatsapp) e un numero massimo di presenze consentite.

"Il Comune si era già preparato a questa riapertura graduale e contingentata – spiega il sindaco Leoluca Orlando - e ora, alla luce delle decisioni assunte a livello nazionale e regionale, dà ai cittadini la possibilità di tornare a fare visita ai propri cari defunti. Lo faremo con gradualità, chiedendo a tutti il rigido rispetto di norme di prevenzione e precauzione perché questo momento di grande intensità affettiva ed emotiva non sia fonte di pericolo per chi visita il cimitero e per i loro cari. Sono grato agli assessori D'Agostino, Giambrone e Marino e a tutte le strutture comunali e a Rap, Sispi e Reset che con grande collaborazione e sensibilità hanno reso possibile un sistema che, sono certo, permetterà di gestire in modo semplice gli accessi, dando a tutti la possibilità nel tempo di rendere omaggio ai propri defunti".

Prenotazioni e fasce orarie

Gli accessi delle persone fisiche, saranno contingentati e consentiti - attraverso prenotazione online sul sito del Comune - da eseguirsi attraverso 3 fasce orarie, per tutti i giorni della settimana: 8/10; 10/12; 12/14.

Il servizio di prenotazione online – fanno sapere dalla Sispi - sarà disponibile all’indirizzo https://servizionline.comune.palermo.it, raggiungibile anche dalla Home page del sito istituzionale della Città di Palermo, nel corso della giornata di domani.

La prenotazione per i cimiteri potrà essere fatta, sempre a partire da domani, anche tramite Whatsapp unicamente fra le 10.00 e le 12.30 al numero 3488727800.

Accessi contingentati e consentiti anche per le persone che si recheranno in chiesa per le messe di suffragio ovvero per i funerali (in numero massimo di 15 unità) e per coloro che (in numero massimo di 2/3, in presenza di congiunto sofferente) dovranno presenziare a programmate operazioni di tumulazione, inumazione, raccolta resti e cremazione.

In ogni fascia oraria dovrà essere consentito un massimo di 150 utenti al cimitero dei Rotoli, 40 utenti al cimitero Santa Maria di Gesù, 40 utenti al cimitero Cappuccini. I visitatori, dovranno utilizzare adeguate protezioni delle vie respiratorie.

L'ingresso alle auto per soggetti in possesso di tagliando disabili potrà essere consentito, per ciascuna fascia oraria, a 10 auto per il cimitero Rotoli; 5 auto per il cimitero Santa Maria di Gesù. Al cimitero Cappuccini non entrano auto.

Ogni prenotazione potrà essere effettuata per un massimo di 4 componenti; in ogni caso non si potrà superare il limite sopra indicato per ciascuna struttura. Nella prenotazione dovrà essere indicato se si tratta di soggetto che ha diritto a entrare con il proprio mezzo al cimitero.

I controlli

Al fine di assicurare adeguate misure organizzative, viene disposto che il Coime, ove necessario, in raccordo con il cantiere comunale, posizionerà un numero adeguato di transenne all'esterno dei cimiteri al fine di consentire, all'occorrenza, un appropriato percorso obbligato per i visitatori mantenendo una adeguata distanza interpersonale. I portieri assegnati all'ingresso, verificheranno l'esistenza della prenotazione da remoto con gli elenchi forniti da Sispi. Ai portieri deve essere indicato un recapito telefonico per segnalare emergenze, assembramenti e/o comportamenti non consoni alla mitigazione del rischio di contagio. La polizia municipale assicurerà la presenza in tutti i siti di pattuglie e, compatibilmente con altri servizi d'istituto, la sorveglianza interna dei cimiteri con l'ausilio dei droni in dotazione, e ciò al fine di monitorare il rispetto del divieto di assembramento anche all'interno dei cimiteri. La Protezione Civile predisporrà un servizio interno di controllo con i mezzi in dotazione, e ciò in considerazione dell’estensione dei siti.

Il commissario arcivescovile della Fondazione Camposanto di Santo Spirito, cimitero di Sant’Orsola, in caso di apertura del sito, assumerà analoghe iniziative finalizzate a garantire quanto previsto.