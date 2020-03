Retromarcia del Comune, ville e giardini resteranno chiusi fino a domenica prossima

Il Comune cambia idea e a poche ore dalla notizia della riapertura di ville e giardini, il sindaco, Leoluca Orlando, ha firmato un'ordinanza che ne dispone invece nuovamente la chiusura fino al 22. Sui social si è scatenato un duro confronto tra favorevoli, secondo i quali occorre vietare le uscite che non siano determinate da motivi di salute e lavoro, come previsto dalle misure del governo nazionale, e contrari, alla ricerca disperata di una boccata d'aria, di spazi anche per permettere ai bambini, in questa fase così complessa, di rifiatare e uscire.

L'ordinanza firmata da Orlando - preso di mira in molti commenti - ha "decorrenza immediata" e "potrà essere soggetta a proroga per eventuali esigenze da valutare". In un comunicato di Palazzo delle Aquile si legge inoltre che i "siti chiusi al pubblico sono: Villa Niscemi, Villa Trabia, Villa Giulia, Giardino Garibaldi, Giardino Piersanti Mattarella, Giardino delle Rose, Giardino dei Giusti, Giardino della Zisa, Palazzina

Cinese, Città dei Ragazzi e Villa Costa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stamattina, inoltre, il Comune ha chiarito anche sul suo sito istituzionale che è possibile praticare attività sportiva all'aperta, ma rimanendo nei propri quartieri di residenza.