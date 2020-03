Coronavirus, sedi e uffici dell'Amap chiudono per disinfezione e sanificazione

Uffici e sedi dell'Amap chiusi per disinfezione e sanificazione. Lo rende noto l'azienda in una nota, nella quale s'informano gli utenti che "nelle giornate del 13, 14 e 15 marzo resteranno chiuse le sedi di via Volturno, piazza Verdi, via Tasca Lanza e i laboratori di via Pignatelli. Nel prosieguo le attività di sanificazione e disinfezione saranno estese agli altri impianti e sedi periferiche".

Per tutte le richieste di tipo commerciale (stipula di nuovi contratti, volture, disdette, aggiornamenti, rateizzazioni, reclami, ecc…) resta a disposizione dell’utenza il numero verde 800-915333, disponibile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13. Si può comunicare con l'Amap anche attraverso la mail assistenza.web@amapspa.it e via Pec all’indirizzo clienti.amapspa@pec.it.

"E' in ogni caso disponibile, 7 giorni su 7, 24 ore su 24 (festivi compresi), il servizio di pronto intervento al numero verde 800-050911. La lettura dei contatori potrà essere comunicata al numero verde 800-914348", conclude l'Amap.