Coronavirus, chiudono i luoghi della cultura: stop a visite in musei, parchi e teatri

Dopo le nuove misure imposte dalla presidenza del Consiglio dei ministri per tamponare il contagio da Coronavirus, anche la Sicilia decide di chiudere i luoghi della cultura. Stamattina l'assessorato regionale dei Beni culturali ha diffuso una circolare per disporre la sospensione "dell’apertura di musei, gallerie, parchi archeologici e luoghi della cultura regionali. I dirigenti responsabili degli istituti e uffici daranno immediata attuazione al provvedimento". Le misure precauzionali sono in vigore fino al 3 aprile.

Già ieri pomeriggio era scattata intanto una mini-serrata, con la sospensione del ricevimento del pubblico negli uffici delle Soprintendenze e negli uffici centrali del dipartimento dei Beni Culturali. In questo caso lo stop è previsto, salvo nuovo ordine, solo fino al 15 marzo.

Il nuovo decreto legge varato dal governo, quello che ha "chiuso" la Lombardia e 14 province, ha anche una parte destinata a tutto il territorio nazionale. Sono sospesi tutti gli incontri e gli spettacoli, dai cinema ai musei alle attività sportive; sono anche sospese le attività di pub, discoteche, sale bingo, sale giochi; le lezioni in scuole e università. I bar e i ristoranti possono aprire solo se prevedono il servizio al tavolo e garantiscono la distanza "di sicurezza" di un metro tra le persone.

Il Comune si accoda alla Regione e chiude da oggi tutti i propri spazi culturali e sportivi. Porte sbarratre quindi per Stadio delle Palme, piscina comunale, PalaOreto, PalaMangano. Le attività agonistiche potranno svolgersi con specifica autorizzazione della relativa federazione sportiva, d'intesa con le autorità sanitarie competenti. Saranno chiusi da oggi la Gam, i Cantieri culturali, palazzo Ziino, lo Spasimo, Casa Professa, Archivio Storico, biblioteche decentrate (villa Trabia, Biblioteca centrale Leonardo Sciascia), Ecomuseo del Mare, Fonderia, San Mattia dei Crociferi.

"In ossequio alle nuove e più stringenti disposizioni governative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, contenute nel decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo - si legge in una nota - la fondazione Teatro Massimo di Palermo comunica che oltre alla cancellazione di tutti gli spettacoli ed incontri pubblici sono sospese fino al 3 aprile 2020 anche le visite guidate al teatro".

Anche i cinema iniziano ad adeguarsi: a Palermo, tra gli altri, Cityplex Tiffany e Metropolitan hanno comunicato alla clientela lo stop alla proiezione dei film sino al 3 aprile.